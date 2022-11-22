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Врач Бирюкова предупредила о риске осложнений из-за бесконтрольного приёма антибиотиков

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Врач-терапевт высшей категории Татьяна Бирюкова рассказала, что бесконтрольный приём антибиотиков может негативно сказаться на здоровье и привести к опасным осложнениям.
Врач Бирюкова предупредила о риске осложнений из-за бесконтрольного приёма антибиотиков
  • Gettyimages.ru
  • © Peter Dazeley

Антибиотики применяются для лечения заболеваний, вызванных бактериями, при этом на вирусы они не действуют, напомнила специалист в разговоре с «Известиями».

«Например, человек заболел гриппом и сразу начал пить антибиотики. В такой ситуации они не помогут, так как на вирус не действуют, да и ещё провоцируют иммуносупрессию — угнетение иммунитета, что неблагоприятно скажется на течении заболевания. В то же время к вирусной инфекции может присоединяться бактериальная инфекция, и вот здесь уже нужен антибиотик, но заранее его принимать бесполезно», — подчеркнула Бирюкова.

Ранее, по сообщениям ФАН, академик РАН, врач Геннадий Онищенко развеял мифы о вакцинации против гриппа.

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