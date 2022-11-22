Терапевт Ярцева назвала заболевания сердца и почек в ряду причин отёчности лица

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала, что мешки под глазами среди прочего могут говорить о проблемах с почками и сердечно-сосудистых заболеваниях.

«Мешки под глазами могут быть при болезни почек, сердечно-сосудистых заболеваниях, когда затрудняется отток жидкости. Но это никогда не бывает каким-то изолированным симптомом, то есть, помимо него, есть ещё какие-то жалобы», — отметила Ярцева в беседе с «Москвой 24».

По её словам, мешки под глазами бывают и от недосыпа. Стоит человеку выспаться — и они исчезают.

Кроме того, у некоторых людей мешки под глазами могут быть врождёнными, это связано с особенностью строения лица.

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