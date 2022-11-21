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Адвокат сообщил, что лидеру хакерской группировки Lurk сократили срок наказания

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Свердловский областной суд на восемь месяцев сократил лидеру хакерской группировки Lurk Константину Козловскому срок наказания — теперь он составляет 13 лет и четыре месяца, сообщил ТАСС адвокат Фёдор Акчермышев.
Адвокат сообщил, что лидеру хакерской группировки Lurk сократили срок наказания
  • РИА Новости

По его словам, суд изменил приговор в связи с освобождением от наказания из-за истечения срока давности по ст. 273 и 272 УК («Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ», «Неправомерный доступ к компьютерной информации».

Гособвинение при этом просило апелляционную инстанцию увеличить срок наказания до 18 лет, сообщил Акчермышев.

Суд также отменил арест, наложенный на квартиру Козловского.

14 февраля Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил лидера хакерской группировки Lurk к 14 годам колонии строгого режима.

Как сообщала ФСБ, члены группировки занимались хищением денег с помощью вредоносных программ.  Основанием для разыскных мероприятий стало обращение компетентных органов США.

ФСБ заявила, что группировка Lurk прекратила своё существование.

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