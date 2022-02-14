ФСБ России: хакерская группировка Lurk прекратила существование
- РИА Новости
«В результате оперативных и процессуальных действий организованное преступное сообщество Lurk прекратило своё существование, используемая в преступных целях информационная инфраструктура нейтрализована», — сообщило ведомство.
14 февраля Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил лидера хакерской группировки Lurk Константина Козловского к 14 годам колонии строгого режима.
Также 15 января суд в Москве арестовал восьмерых подозреваемых по делу хакерской группировки REvil.
Как сообщала ФСБ, участники группировки занимались хищением денег с помощью вредоносных программ.
Основанием для разыскных мероприятий стало обращение компетентных органов США.