ФСБ России: хакерская группировка Lurk прекратила существование

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Хакерская группировка Lurk прекратила своё существование, заявили в Центре общественных связей ФСБ России.
ФСБ России: хакерская группировка Lurk прекратила существование
  • РИА Новости

«В результате оперативных и процессуальных действий организованное преступное сообщество Lurk прекратило своё существование, используемая в преступных целях информационная инфраструктура нейтрализована», — сообщило ведомство.

14 февраля Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил лидера хакерской группировки Lurk Константина Козловского к 14 годам колонии строгого режима.

Также 15 января суд в Москве арестовал восьмерых подозреваемых по делу хакерской группировки REvil.

Как сообщала ФСБ, участники группировки занимались хищением денег с помощью вредоносных программ. 

Основанием для разыскных мероприятий стало обращение компетентных органов США.

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