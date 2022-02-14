ФСБ России: хакерская группировка Lurk прекратила существование

Хакерская группировка Lurk прекратила своё существование, заявили в Центре общественных связей ФСБ России.

«В результате оперативных и процессуальных действий организованное преступное сообщество Lurk прекратило своё существование, используемая в преступных целях информационная инфраструктура нейтрализована», — сообщило ведомство.

14 февраля Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил лидера хакерской группировки Lurk Константина Козловского к 14 годам колонии строгого режима.

Также 15 января суд в Москве арестовал восьмерых подозреваемых по делу хакерской группировки REvil.

Как сообщала ФСБ, участники группировки занимались хищением денег с помощью вредоносных программ.

Основанием для разыскных мероприятий стало обращение компетентных органов США.