Депутат Тумусов объяснил важность закона о введении акциза на сладкие напитки
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Тумусов напомнил о подготовке федеральной программы по борьбе с сахарным диабетом.
При этом он подчеркнул, что борьба с этим заболеванием приобретает особую актуальность с каждым днём.
«Встал вопрос об изыскании средств для финансирования, было предложено ввести акциз на сахаросодержащие напитки, а деньги направить на реализацию этой программы», — заявил парламентарий.
Как добавил депутат, дополнительные доходы федерального бюджета от поступлений акцизов на сахаросодержащие напитки ожидаются в размере около 35 млрд рублей в год.
Собеседник RT также пояснил, что ожирение является одним из основных факторов, влияющих на развитие заболевания.
«Люди тоже должны понимать, когда мы безгранично даём детям такие напитки, это ведёт к ожирению и к риску заболевания сахарным диабетом», — заключил Тумусов.
Ранее российский президент Владимир Путин одобрил закон о введении акциза на сахаросодержащие напитки в размере 7 рублей за литр.
Мера коснётся напитков, содержащих сахар, мёд, количество углеводов в пищевой ценности которых — более 5 г на 100 мл напитка (кроме напитков, изготовленных и упакованных организациями и индивидуальными предпринимателями из сферы общественного питания).