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Депутат Тумусов объяснил важность закона о введении акциза на сладкие напитки

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Анастасия Румянцева
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов объяснил в беседе с RT необходимость закона, который в том числе вводит с 1 июля 2023 года акциз на сахаросодержащие напитки в размере 7 рублей за литр.
Депутат Тумусов объяснил важность закона о введении акциза на сладкие напитки
  • Gettyimages.ru
  • © RapidEye

Тумусов напомнил о подготовке федеральной программы по борьбе с сахарным диабетом.

При этом он подчеркнул, что борьба с этим заболеванием приобретает особую актуальность с каждым днём.

«Встал вопрос об изыскании средств для финансирования, было предложено ввести акциз на сахаросодержащие напитки, а деньги направить на реализацию этой программы», — заявил парламентарий.

Как добавил депутат, дополнительные доходы федерального бюджета от поступлений акцизов на сахаросодержащие напитки ожидаются в размере около 35 млрд рублей в год.

Собеседник RT также пояснил, что ожирение является одним из основных факторов, влияющих на развитие заболевания.

«Люди тоже должны понимать, когда мы безгранично даём детям такие напитки, это ведёт к ожирению и к риску заболевания сахарным диабетом», — заключил Тумусов.

Ранее российский президент Владимир Путин одобрил закон о введении акциза на сахаросодержащие напитки в размере 7 рублей за литр.

Мера коснётся напитков, содержащих сахар, мёд, количество углеводов в пищевой ценности которых — более 5 г на 100 мл напитка (кроме напитков, изготовленных и упакованных организациями и индивидуальными предпринимателями из сферы общественного питания).

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