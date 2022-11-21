Российский президент Владимир Путин одобрил закон о введении акциза на сахаросодержащие напитки в размере 7 рублей за литр.

Как говорится в подписанном главой государства законе, соответствующий акциз вводится с 1 июля следующего года.

Мера коснётся напитков, содержащих сахар, мёд, количество углеводов в пищевой ценности которых более 5 г на 100 мл напитка (кроме напитков, изготовленных и упакованных организациями и индивидуальными предпринимателями из сферы общественного питания).

Ранее гинеколог-эндокринолог, специалист по невынашиванию беременности Ольга Каплина в беседе с «Газетой.Ru» заявила о вреде чрезмерного употребления сахара.

По её словам, чрезмерное употребление сладкой пищи и напитков увеличивает риск подагры, кариеса.