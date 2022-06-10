Депутат Гутенёв назвал альтернативу сладким газированным напиткам

Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв выразил мнение, что россиянам стоит переключиться с сахаросодержащих лимонадов на ряженку, катык и другие кисломолочные напитки.

Таким мнением он поделился в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Сокращение напитков, которые нам навязывались с помощью массированной рекламы, является большим благом и возможностями для нашего бизнеса… Ассортимент наших напитков: от натуральных соков — они не только вкусные, но и полезные — до различных смузи. Но, прежде всего, большие перспективы у кисломолочных продуктов как тяжёлых, ряженка, варенцы, так и у кисломолочных продуктов Северного Кавказа. Они полезны, вкусны и могут быть элементом приготовления различных блюд. По своим вкусовым качествам это айраны, таны, катыки», — сказал Гутенёв.

Он также отметил пользу этих напитков за счёт содержащихся в них бифидокультур.

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