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Сенатор Башкин считает, что закон о выходном 31 декабря могут принять в этом году

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Сенатор Совета Федерации Александр Башкин считает, что закон об объявлении 31 декабря праздничным днём могут принять в этом году.
Сенатор Башкин считает, что закон о выходном 31 декабря могут принять в этом году
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом сообщило РИА Новости.

По словам Башкина, месяца «вполне достаточно» для того, чтобы инициативу поддержала Госдума в трёх чтениях, Совет Федерации, а впоследствии закон был подписан президентом и опубликован. 

Также сенатор заявил, что если соответствующий закон примут, то будет действовать процедура переноса праздничного дня, который выпадает на выходной. 

Он отметил, что в связи с этим «новогодние каникулы станут длиннее, так как 31 декабря выпадает на субботу». 

Ранее член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб прокомментировала ситуацию с законопроектом, согласно которому 31 декабря может стать выходным днём.

Она отметила, что, по её мнению, Дума рассмотрит этот вопрос в скором времени.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос об объявлении 31 декабря выходным днём будет зависеть от решения Госдумы.

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