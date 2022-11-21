Сенатор Башкин считает, что закон о выходном 31 декабря могут принять в этом году

Сенатор Совета Федерации Александр Башкин считает, что закон об объявлении 31 декабря праздничным днём могут принять в этом году.

Об этом сообщило РИА Новости.

По словам Башкина, месяца «вполне достаточно» для того, чтобы инициативу поддержала Госдума в трёх чтениях, Совет Федерации, а впоследствии закон был подписан президентом и опубликован.

Также сенатор заявил, что если соответствующий закон примут, то будет действовать процедура переноса праздничного дня, который выпадает на выходной.

Он отметил, что в связи с этим «новогодние каникулы станут длиннее, так как 31 декабря выпадает на субботу».

Ранее член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб прокомментировала ситуацию с законопроектом, согласно которому 31 декабря может стать выходным днём.

Она отметила, что, по её мнению, Дума рассмотрит этот вопрос в скором времени.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос об объявлении 31 декабря выходным днём будет зависеть от решения Госдумы.