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Песков: вопрос об объявлении 31 декабря выходным днём зависит от решения Госдумы

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос об объявлении 31 декабря выходным днём будет зависеть от решения Госдумы.
Песков: вопрос об объявлении 31 декабря выходным днём зависит от решения Госдумы
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Это будет зависеть от решения Госдумы. Это же не наша прерогатива», — сказал он.

Ранее член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб прокомментировала ситуацию с законопроектом, согласно которому 31 декабря может стать выходным днём.

Она отметила, что, по её мнению, Дума рассмотрит этот вопрос в скором времени.

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин также заявил, что если закон об объявлении 31 декабря праздничным днём примут уже в этом году, то грядущие новогодние каникулы станут на день длиннее.

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