Песков: вопрос об объявлении 31 декабря выходным днём зависит от решения Госдумы
- globallookpress.com
- © Konstantin Kokoshkin
«Это будет зависеть от решения Госдумы. Это же не наша прерогатива», — сказал он.
Ранее член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб прокомментировала ситуацию с законопроектом, согласно которому 31 декабря может стать выходным днём.
Она отметила, что, по её мнению, Дума рассмотрит этот вопрос в скором времени.
Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин также заявил, что если закон об объявлении 31 декабря праздничным днём примут уже в этом году, то грядущие новогодние каникулы станут на день длиннее.