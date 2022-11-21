Песков: вопрос об объявлении 31 декабря выходным днём зависит от решения Госдумы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос об объявлении 31 декабря выходным днём будет зависеть от решения Госдумы.

«Это будет зависеть от решения Госдумы. Это же не наша прерогатива», — сказал он.

Ранее член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб прокомментировала ситуацию с законопроектом, согласно которому 31 декабря может стать выходным днём.

Она отметила, что, по её мнению, Дума рассмотрит этот вопрос в скором времени.

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин также заявил, что если закон об объявлении 31 декабря праздничным днём примут уже в этом году, то грядущие новогодние каникулы станут на день длиннее.