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Бессараб: проект о выходном дне 31 декабря могут рассмотреть в Госдуме в скором времени

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Член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб прокомментировала ситуацию с законопроектом, согласно которому 31 декабря может стать выходным днём.
Бессараб: проект о выходном дне 31 декабря могут рассмотреть в Госдуме в скором времени
  • РИА Новости

«Думаю, что в скором времени мы это рассмотрим», — заявила она РИА Новости.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил в беседе с RT о необходимости закрепить в Трудовом кодексе 31 декабря как официальный выходной день.

Ранее стало известно, что правительство России утвердило календарь рабочих и праздничных дней на 2023 год.

Согласно календарю, новогодние праздники будут длиться девять дней — с 31 декабря по 8 января. При этом майские праздники продлятся с 29 апреля по 1 мая, а также с 6 по 9 мая.

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