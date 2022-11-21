Бессараб: проект о выходном дне 31 декабря могут рассмотреть в Госдуме в скором времени
- РИА Новости
«Думаю, что в скором времени мы это рассмотрим», — заявила она РИА Новости.
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил в беседе с RT о необходимости закрепить в Трудовом кодексе 31 декабря как официальный выходной день.
Ранее стало известно, что правительство России утвердило календарь рабочих и праздничных дней на 2023 год.
Согласно календарю, новогодние праздники будут длиться девять дней — с 31 декабря по 8 января. При этом майские праздники продлятся с 29 апреля по 1 мая, а также с 6 по 9 мая.