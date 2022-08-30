Депутат Нилов заявил о необходимости закрепления 31 декабря как официального выходного дня

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил в беседе с RT о необходимости закрепить в Трудовом кодексе 31 декабря как официальный выходной день.

Говоря об утверждении календаря праздничных дней, собеседник RT напомнил о том, что это является ежегодной процедурой.

«Правительство в соответствии с Трудовым кодексом имеет возможность обеспечивать переносы для оптимизации рабочего времени и отдыха. Поэтому то, что сделано, сделано правильно. Тем более что согласование проходило на трёхсторонней комиссии», — рассказал депутат.

Также он обратил особое внимание на график новогодних праздников, отметив, что в этом году и в следующем 31 декабря будет выходным днём.

«Поэтому той календарной вакханалии, которая была несколько лет назад, не будет», — добавил Нилов.

При этом парламентарий заявил, что необходимо закрепить 31 декабря в Трудовом кодексе как официальный выходной день.

«Такой проект закона внесён в Госдуму достаточно давно. Он пока кажется неактуальным, исходя из того, что 31 декабря выпадает на выходные и проблемы нет. Но потом проблема может опять возникнуть, как она возникала несколько лет подряд. Даже президенту приходилось вмешиваться. Поэтому мы считаем, что для сохранения баланса выходных и рабочих дней необходимо сделать логичный перенос, зафиксировав его в Трудовом кодексе», — заключил он.

Ранее стало известно, что правительство России утвердило календарь рабочих и праздничных дней на 2023 год.

Согласно календарю, новогодние праздники будут длиться девять дней — с 31 декабря по 8 января. При этом майские праздники продлятся с 29 апреля по 1 мая, а также с 6 по 9 мая.