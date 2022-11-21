Невролог Гапонова заявила, что «задумчивость» у детей легко спутать с формой эпилепсии

Невролог, нейрофизиолог, педиатр Ольга Гапонова рассказала, что мечтательность и невнимательность ребёнка могут быть признаками одной из форм эпилепсии, которая называется абсансный приступ.

Подобный приступ начинается внезапно и вызывает потерю сознания, однако распознать его сложно, потому что он не сопровождается судорогами или обмороком, отметила она в разговоре с «Москвой 24».

«Сознание как будто отключается, ребёнок полностью прекращает какую-либо активность и замирает. Родители могут заметить, что он пристально смотрит в одну точку, взгляд становится «пустым». Такое состояние действительно легко спутать с обычной задумчивостью», — сказала Гапонова.

По её словам, даже кратковременные абсансные приступы небезобидны. Они могут мешать учёбе, увеличивают риск несчастных случаев. Вместе с тем врач отметила, что заболевание хорошо поддаётся лечению.

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