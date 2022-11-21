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Врач Хухрев посоветовал пожилым обследоваться на остеопороз для снижения риска травматизма

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Врач-терапевт Алексей Хухрев перечислил правила, которые помогут пожилым людям избежать травмирования.
Врач Хухрев посоветовал пожилым обследоваться на остеопороз для снижения риска травматизма
  • Gettyimages.ru

Пожилые часто страдают от остеопороза, поэтому травмы у них случаются гораздо чаще, чем у людей других возрастных групп, отметил он в беседе с «Москвой 24».

В связи с этим специалист порекомендовал убрать или переставить в квартире всё, что могло бы спровоцировать падение, а для прогулки выбирать обувь, подошва которой не скользит.

«Женщинам после 65 и мужчинам после 70—75 нужно в обязательном порядке пройти денситометрию (диагностика плотности и вероятности переломов костной ткани. — RT), чтобы понимать степень выраженности остеопороза. Кости к этому моменту статистически достаточно легко ломаются. Если у человека выраженный остеопороз, ему нужны лекарства», — подытожил Хухрев.

Ранее доктор медицинских наук врач-невролог Виктор Шахнович в беседе с Nation News рассказал о причинах боли в спине.

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