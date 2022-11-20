Узнать больше

ТАСС: по предварительным данным, эпицентр взрыва в доме на Сахалине был на первом этаже

Короткая ссылка
По предварительным данным, эпицентр взрыва в многоквартирном доме на Сахалине в посёлке Тымовское находился на первом этаже.
ТАСС: по предварительным данным, эпицентр взрыва в доме на Сахалине был на первом этаже
  • РИА Новости

«Эпицентр взрыва находился на первом этаже. После этого произошло обрушение конструкций сверху и начался пожар», — заявили ТАСС в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что в посёлке Тымовское на Сахалине произошёл пожар в многоквартирном доме.

В результате взрыва газа в доме погибли девять человек, судьба ещё одного остаётся неизвестной.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что в регионе объявлен траур.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить