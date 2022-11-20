ТАСС: по предварительным данным, эпицентр взрыва в доме на Сахалине был на первом этаже
- РИА Новости
«Эпицентр взрыва находился на первом этаже. После этого произошло обрушение конструкций сверху и начался пожар», — заявили ТАСС в экстренных службах.
Ранее сообщалось, что в посёлке Тымовское на Сахалине произошёл пожар в многоквартирном доме.
В результате взрыва газа в доме погибли девять человек, судьба ещё одного остаётся неизвестной.
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что в регионе объявлен траур.