Судьба одного человека после взрыва в доме на Сахалине остаётся неизвестной

Глава Тымовского городского округа Эдуард Звада заявил, что на данный момент судьба одного человека после взрыва газа в доме на Сахалине остаётся неизвестной.

«Судьба ещё одного человека устанавливается», — написал он в Telegram.

Звада добавил, что люди, которые остались без крова, в данный момент находятся у родственников и в гостинице, другие жильцы — в центре временного размещения.

По его словам, 20 ноября специалисты начнут обследование здания.

Ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что в Тымовском районе, где утром 19 ноября произошёл взрыв газового баллона в жилой пятиэтажке, объявлен траур.

В результате взрыва газа в доме погибли девять человек.