Судьба одного человека после взрыва в доме на Сахалине остаётся неизвестной
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«Судьба ещё одного человека устанавливается», — написал он в Telegram.
Звада добавил, что люди, которые остались без крова, в данный момент находятся у родственников и в гостинице, другие жильцы — в центре временного размещения.
По его словам, 20 ноября специалисты начнут обследование здания.
Ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что в Тымовском районе, где утром 19 ноября произошёл взрыв газового баллона в жилой пятиэтажке, объявлен траур.
В результате взрыва газа в доме погибли девять человек.