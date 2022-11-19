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Судьба одного человека после взрыва в доме на Сахалине остаётся неизвестной

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Глава Тымовского городского округа Эдуард Звада заявил, что на данный момент судьба одного человека после взрыва газа в доме на Сахалине остаётся неизвестной.
Судьба одного человека после взрыва в доме на Сахалине остаётся неизвестной
  • РИА Новости
  • © СК РФ

«Судьба ещё одного человека устанавливается», — написал он в Telegram.

Звада добавил, что люди, которые остались без крова, в данный момент находятся у родственников и в гостинице, другие жильцы — в центре временного размещения.

По его словам, 20 ноября специалисты начнут обследование здания.

Ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что в Тымовском районе, где утром 19 ноября произошёл взрыв газового баллона в жилой пятиэтажке, объявлен траур.

В результате взрыва газа в доме погибли девять человек.

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