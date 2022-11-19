В посёлке на Сахалине объявлен траур в связи с взрывом газа в жилом доме
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«В Тымовском районе объявлен траур в связи с произошедшими сегодня трагическими событиями», — написал он в своём Telegram-канале.
Глава региона выразил соболезнования членам семей погибших и сообщил, что пострадавшим будет оказана необходимая помощь.
Ранее Лимаренко заявил о девяти погибших в результате взрыва газа в жилом доме на Сахалине.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по двум статьям по факту взрыва газа.