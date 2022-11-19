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В посёлке на Сахалине объявлен траур в связи с взрывом газа в жилом доме

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Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что в Тымовском районе, где утром 19 ноября произошёл взрыв газового баллона в жилой пятиэтажке, объявлен траур.
В посёлке на Сахалине объявлен траур в связи с взрывом газа в жилом доме
  • РИА Новости
  • © СК РФ

«В Тымовском районе объявлен траур в связи с произошедшими сегодня трагическими событиями», — написал он в своём Telegram-канале.

Глава региона выразил соболезнования членам семей погибших и сообщил, что пострадавшим будет оказана необходимая помощь.

Ранее Лимаренко заявил о девяти погибших в результате взрыва газа в жилом доме на Сахалине.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по двум статьям по факту взрыва газа.

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