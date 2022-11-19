В СК сообщили о возбуждении дела по факту взрыва газа в доме на Сахалине

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по двум статьям по факту взрыва газа в жилом доме на Сахалине.

«По данному факту следственным управлением СК России по Сахалинской области возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и повреждении или уничтожении имущества по неосторожности», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор региона Валерий Лимаренко заявил, что число погибших в результате взрыва газа в жилом доме на Сахалине возросло до девяти.

В администрации Тымовского района рассказали, что предварительной причиной взрыва газа в доме на Сахалине стало неправильное хранение и эксплуатация газовых баллонов.