Предварительной причиной ЧП на Сахалине стала неправильная эксплуатация газовых баллонов
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«Произошедшее — несчастный случай. В качестве предварительной причины называется неправильное хранение и эксплуатация баллонов с бытовым газом», — говорится в заявлении в Telegram.
Ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что тела трёх погибших, по предварительным данным, извлекли из-под завалов жилого дома в посёлке городского типа Тымовское.
Также стало известно, что при ЧП в жилом доме пострадали девять человек.