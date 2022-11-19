Предварительной причиной ЧП на Сахалине стала неправильная эксплуатация газовых баллонов

Предварительной причиной взрыва газа в доме на Сахалине стало неправильное хранение и эксплуатация газовых баллонов. Об этом сообщили в администрации Тымовского района.

«Произошедшее — несчастный случай. В качестве предварительной причины называется неправильное хранение и эксплуатация баллонов с бытовым газом», — говорится в заявлении в Telegram.

Ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что тела трёх погибших, по предварительным данным, извлекли из-под завалов жилого дома в посёлке городского типа Тымовское.

Также стало известно, что при ЧП в жилом доме пострадали девять человек.