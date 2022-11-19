В посёлке Тымовское на Сахалине произошёл пожар в многоквартирном доме
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по Сахалинской области.
«В 00:29 (16:29 мск) поступило сообщение о возгорании квартиры в жилом многоквартирном деревянном доме по адресу: улица Торговая, 23а. Первый пожарный расчёт прибыл через три минуты», — говорится в заявлении.
Отмечается, что к моменту прибытия спасателей наблюдалось горение крыши на площади 400 кв. м.
Уточняется, что в тушении участвует 17 человек и три единицы техники.
Ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что в Тымовском районе, где утром 19 ноября произошёл взрыв газового баллона в жилой пятиэтажке, объявлен траур.
В результате взрыва газа в доме погибли девять человек.