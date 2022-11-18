МВД отказало в гражданстве России исполнившей гимн «Азова» «миссис Крым»
- РИА Новости
Об этом пишет «Крыминформ».
Отмечается, что женщина подала заявление ещё в августе. Позднее в соцсетях появилось видео, где она исполняет гимн нацбата вместе с подругой.
«Отклонено заявление о приёме в гражданство Российской Федерации 34-летней гражданки Украины, признанной судом виновной в совершении противоправных действий, направленных на дискредитацию использования Вооружённых сил Российской Федерации, а также публичном демонстрировании запрещённой символики», — говорится в заявлении МВД Крыма.
Ранее сообщалось, что полиция в Крыму проводит проверку видеоролика, в котором исполняется песня украинских националистов.
Позднее победительница крымского конкурса «Миссис королева красоты» Ольга Валеева заявила, что не знала, с чем связана эта песня и что она является запрещённой.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.