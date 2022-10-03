Королева красоты Крыма Валеева объяснила исполнение песни украинских националистов

Победительница крымского конкурса «Миссис королева красоты» Ольга Валеева оправдалась за исполнение украинской песни «Червона калына», которая считается гимном украинских националистов.

«Говорю как есть! Я знать не знала, что эта песня с чем-то связана и является как-то запрещённой! И пели мы её без всяких смыслов, и подсмыслов, и символов. Просто спели украинскую песню (мы так думали, что это просто песенка, которую знаем давно)», — написала девушка в Instagram*.

Она отметила, что является украинкой и живёт в Симферополе. Валеева призвала общественность прекратить писать ей сообщения с оскорблениями и призвала «оставаться людьми».

Ранее сообщалось, что полиция в Крыму проводит проверку видеоролика, на котором исполняется песня украинских националистов. На видео две женщины исполняли песню «Червона калына», которую считают, в частности, гимном «Украинской повстанческой армии»** и полка «Азов»***.

В августе мужчине, заказавшему в одном из кафе Крыма песню в поддержку украинского националистического формирования «Азов», назначили штраф в размере 50 тыс. рублей.

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

** Организация украинских националистов — «Украинская повстанческая армия» (ОУН-УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

*** «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.