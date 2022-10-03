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Королева красоты Крыма Валеева объяснила исполнение песни украинских националистов

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Победительница крымского конкурса «Миссис королева красоты» Ольга Валеева оправдалась за исполнение украинской песни «Червона калына», которая считается гимном украинских националистов.

«Говорю как есть! Я знать не знала, что эта песня с чем-то связана и является как-то запрещённой! И пели мы её без всяких смыслов, и подсмыслов, и символов. Просто спели украинскую песню (мы так думали, что это просто песенка, которую знаем давно)», — написала девушка в Instagram*.

Она отметила, что является украинкой и живёт в Симферополе. Валеева призвала общественность прекратить писать ей сообщения с оскорблениями и призвала «оставаться людьми».

Ранее сообщалось, что полиция в Крыму проводит проверку видеоролика, на котором исполняется песня украинских националистов. На видео две женщины исполняли песню «Червона калына», которую считают, в частности, гимном «Украинской повстанческой армии»** и полка «Азов»***.

В августе мужчине, заказавшему в одном из кафе Крыма песню в поддержку украинского националистического формирования «Азов», назначили штраф в размере 50 тыс. рублей.

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

** Организация украинских националистов — «Украинская повстанческая армия» (ОУН-УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014). 

*** «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

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