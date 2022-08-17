Крымский суд назначил штраф заказавшему в кафе песню в поддержку «Азова» мужчине

Мужчине, заказавшему в одном из кафе Крыма песню в поддержку украинского националистического формирования «Азов»*, назначили штраф в размере 50 тыс. рублей.

Об этом информирует пресс-служба Ленинского районного суда республики.

Отмечается, что инцидент произошёл в кафе города Щёлкино 12 августа.

Мужчина заказал у диджея украинскую песню «Дикое поле», в видеосопровождении которой демонстрировалась символика «Азова».

«Правонарушитель постановлением суда признан виновным, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей», — говорится в заявлении.

Мужчина признал свою вину, объяснив такое поведение алкогольным опьянением.

Кроме того, диджею, который поставил данную песню, также вынесено наказание в виде административного ареста на десять суток.

Ранее в УМВД России по Севастополю сообщили об аресте мужчины, который прилюдно занимался сексом в одном из ночных клубов Севастополя.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.