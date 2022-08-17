Крымский суд назначил штраф заказавшему в кафе песню в поддержку «Азова» мужчине
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба Ленинского районного суда республики.
Отмечается, что инцидент произошёл в кафе города Щёлкино 12 августа.
Мужчина заказал у диджея украинскую песню «Дикое поле», в видеосопровождении которой демонстрировалась символика «Азова».
«Правонарушитель постановлением суда признан виновным, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей», — говорится в заявлении.
Мужчина признал свою вину, объяснив такое поведение алкогольным опьянением.
Кроме того, диджею, который поставил данную песню, также вынесено наказание в виде административного ареста на десять суток.
Ранее в УМВД России по Севастополю сообщили об аресте мужчины, который прилюдно занимался сексом в одном из ночных клубов Севастополя.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.