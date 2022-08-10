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В Крыму арестовали мужчину за прилюдный секс на барной стойке ночного клуба

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В УМВД России по Севастополю сообщили об аресте мужчины, который прилюдно занимался сексом в одном из ночных клубов Севастополя.
В Крыму арестовали мужчину за прилюдный секс на барной стойке ночного клуба
  • РИА Новости
  • © Наталья Селиверстова

В отношении 32-летнего мужчины составили административный протокол в соответствии с ч. 1 ст. 20.1 КоАП России, материалы были переданы в Ленинский райсуд.

«Суд постановил признать нарушителя виновным в совершении административного правонарушения и назначить ему наказание в виде административного ареста на срок 14 суток», — говорится в заявлении регионального управления МВД.

Ранее «Российская газета» сообщила о видео в сети, где парень и девушка совершали действия сексуального характера на барной стойке на глазах у посетителей.

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