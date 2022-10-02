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В Крыму полиция проверяет видеоролик с исполнением песни украинских националистов

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Полиция в Крыму проводит проверку видеоролика, на котором исполняется песня украинских националистов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.
В Крыму полиция проверяет видеоролик с исполнением песни украинских националистов
  • РИА Новости

На видео две женщины поют песню «Червона калина», которую считают, в частности, гимном «Украинской повстанческой армии»* и полка «Азов»**, передаёт РИА Новости.

«По собранным… материалам будет принято решение в соответствии с законодательством», — сообщили в пресс-службе МВД России по Крыму.

Ранее владелец ресторана в Крыму получил 15 суток ареста за националистическую песню на свадьбе.

В августе мужчине, заказавшему в одном из кафе Крыма песню в поддержку украинского националистического формирования «Азов», назначили штраф в размере 50 тыс. рублей.

* Организация украинских националистов — «Украинская повстанческая армия» (ОУН-УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014). 

** «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

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