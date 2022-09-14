Владельца ресторана в Крыму посадили на 15 суток за националистическую песню на свадьбе

Владелец ресторана в Крыму получил 15 суток ареста за националистическую песню на свадьбе.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что всего судом привлечены к ответственности шесть человек.

Источник агентства в правоохранительных структурах Крыма уточнил, что решением суда владелец ресторана получил 15 суток ареста, диджей и танцовщица — по десять суток, мать жениха — пять суток ареста; мать невесты оштрафована на 40 тыс. рублей, жена владельца ресторана — на 50 тыс.

На сайте суда Бахчисарайского районного суда говорится, что свадьба прошла 10 сентября в банкетном зале «Арпат», расположенном в городе Бахчисарае.