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Терапевт Есакова назвала водку с перцем опасным «лечебным» средством при простуде

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Терапевт сервиса дистанционных медицинских консультаций Екатерина Есакова рассказала о бесполезных методах народной терапии простуды.
Терапевт Есакова назвала водку с перцем опасным «лечебным» средством при простуде
  • Gettyimages.ru

В беседе с «Газетой.Ru» в числе первых сомнительных способов вылечить грипп и ОРВИ врач назвала водку с перцем. Так, по словам терапевта, этиловый спирт снижает иммунитет и ослабляет защитные силы организма, а перец не влияет на вирусную инфекцию.

«Не стоит лечиться также горчичниками и банками. Мало того, что доказательной базы об эффективности этих методов не существует, так ещё можно получить ожоги кожи или дерматит», — предостерегла Есакова.

Кроме того, в период болезни врач рекомендовала отказаться от чеснока и чрезмерно горячих напитков.

Ранее главный врач-профилактолог Уральского федерального округа, доктор медицинских наук Сергей Токарев в беседе с URA.RU рассказал о внедрении системы искусственного интеллекта в медицину на Ямале.

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