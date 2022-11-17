Терапевт Есакова назвала водку с перцем опасным «лечебным» средством при простуде
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В беседе с «Газетой.Ru» в числе первых сомнительных способов вылечить грипп и ОРВИ врач назвала водку с перцем. Так, по словам терапевта, этиловый спирт снижает иммунитет и ослабляет защитные силы организма, а перец не влияет на вирусную инфекцию.
«Не стоит лечиться также горчичниками и банками. Мало того, что доказательной базы об эффективности этих методов не существует, так ещё можно получить ожоги кожи или дерматит», — предостерегла Есакова.
Кроме того, в период болезни врач рекомендовала отказаться от чеснока и чрезмерно горячих напитков.
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