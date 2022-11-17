Одна девушка находится в тяжёлом состоянии после обстрела Шебекина в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, снаряды «Града» попали в частный жилой дом.

«По предварительной информации, есть одна пострадавшая. Девушка в тяжёлом состоянии. Бригады скорой помощи доставляют её сейчас в больницу. Все оперативные службы выехали на место», — написал он в Telegram.

15 ноября три человека погибли в результате обстрела Шебекина.

В тот же день система ПВО сбила украинскую ракету «Точка-У» над Валуйками Белгородской области. Один человек погиб и один пострадал.

Также губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал о обстреле приграничного посёлка Краснооктябрьский Глушковского района.

В МИД России подчеркнули, что обстрелы Вооружёнными силами Украины территории России из РСЗО являются грубейшим нарушением международного гуманитарного права, а по сути терроризмом.