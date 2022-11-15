Губернатор Гладков: система ПВО сбила украинскую «Точку-У» над Белгородской областью

Система ПВО сбила украинскую ракету «Точка-У» над Валуйками Белгородской области. Один человек погиб и один пострадал.

Об этом написал в своём Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков.

«Наша система ПВО сбила над Валуйками «Точку-У», — сообщил он.

Глава региона добавил, что, предварительно, есть один погибший. Также пострадала женщина, её госпитализировали.

По его словам, продолжается подомовой обход территории.

Ранее Гладков сообщил, что два человека погибли в результате обстрела Шебекина в Белгородской области.