Губернатор Гладков: система ПВО сбила украинскую «Точку-У» над Белгородской областью
- РИА Новости
Об этом написал в своём Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков.
«Наша система ПВО сбила над Валуйками «Точку-У», — сообщил он.
Глава региона добавил, что, предварительно, есть один погибший. Также пострадала женщина, её госпитализировали.
По его словам, продолжается подомовой обход территории.
Ранее Гладков сообщил, что два человека погибли в результате обстрела Шебекина в Белгородской области.