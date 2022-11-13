В Курской области сообщили об обстреле граничащего с Украиной посёлка со стороны ВСУ

ВСУ обстреляли приграничный посёлок Краснооктябрьский Глушковского района, пострадавших нет, заявил губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Под огонь ВСУ попал приграничный посёлок Краснооктябрьский Глушковского района. Предварительно, зафиксировано семь прилётов. Пострадавших нет, однако осколками посечено трёхэтажное жилое здание, в нём разбито около 20 окон», — сообщил он.

По словам Старовойта, после обстрела начался пожар, посёлок оказался обесточен из-за повреждения объектов энергоснабжения.

Ранее сообщалось, что украинские войска сбросили с беспилотника самодельное взрывное устройство на подстанцию Глушковской РЭС в Курской области, пострадавших нет.

До этого украинский военнопленный рассказал о планах наступления ВСУ на российские регионы зимой.