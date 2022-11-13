В Курской области сообщили об обстреле граничащего с Украиной посёлка со стороны ВСУ
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«Под огонь ВСУ попал приграничный посёлок Краснооктябрьский Глушковского района. Предварительно, зафиксировано семь прилётов. Пострадавших нет, однако осколками посечено трёхэтажное жилое здание, в нём разбито около 20 окон», — сообщил он.
По словам Старовойта, после обстрела начался пожар, посёлок оказался обесточен из-за повреждения объектов энергоснабжения.
Ранее сообщалось, что украинские войска сбросили с беспилотника самодельное взрывное устройство на подстанцию Глушковской РЭС в Курской области, пострадавших нет.
До этого украинский военнопленный рассказал о планах наступления ВСУ на российские регионы зимой.