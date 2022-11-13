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В Курской области сообщили об обстреле граничащего с Украиной посёлка со стороны ВСУ

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ВСУ обстреляли приграничный посёлок Краснооктябрьский Глушковского района, пострадавших нет, заявил губернатор Курской области Роман Старовойт.
В Курской области сообщили об обстреле граничащего с Украиной посёлка со стороны ВСУ
  • Gettyimages.ru
  • © Kremlin Pool

«Под огонь ВСУ попал приграничный посёлок Краснооктябрьский Глушковского района. Предварительно, зафиксировано семь прилётов. Пострадавших нет, однако осколками посечено трёхэтажное жилое здание, в нём разбито около 20 окон», — сообщил он.

По словам Старовойта, после обстрела начался пожар, посёлок оказался обесточен из-за повреждения объектов энергоснабжения.

Ранее сообщалось, что украинские войска сбросили с беспилотника самодельное взрывное устройство на подстанцию Глушковской РЭС в Курской области, пострадавших нет.

До этого украинский военнопленный рассказал о планах наступления ВСУ на российские регионы зимой.

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