ВСУ сбросили взрывное устройство на РЭС в Курской области
- AFP
«Сегодня ВСУ сбросили с дрона самодельное взрывное устройство на подстанцию Глушковской РЭС. Пострадавших нет, однако есть незначительные повреждения оборудования», — написал он в Telegram.
В результате часть домов в некоторых посёлках оказалась обесточена.
Ранее украинский военнопленный рассказал о планах наступления ВСУ на российские регионы зимой.
10 ноября в Минобороны сообщили, что ВС России выполняют манёвр на подготовленные позиции на левом берегу Днепра в строгом соответствии с планом.
Позднее в ведомстве отчитались о выводе более 30 тыс. российских военных на левый берег Днепра.