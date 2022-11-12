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ВСУ сбросили взрывное устройство на РЭС в Курской области

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Украинские войска сбросили с беспилотника самодельное взрывное устройство на подстанцию Глушковской РЭС в Курской области, пострадавших нет, работают ремонтные бригады, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
ВСУ сбросили взрывное устройство на РЭС в Курской области
  • AFP

«Сегодня ВСУ сбросили с дрона самодельное взрывное устройство на подстанцию Глушковской РЭС. Пострадавших нет, однако есть незначительные повреждения оборудования», — написал он в Telegram.

В результате часть домов в некоторых посёлках оказалась обесточена. 

Ранее украинский военнопленный рассказал о планах наступления ВСУ на российские регионы зимой.

10 ноября в Минобороны сообщили, что ВС России выполняют манёвр на подготовленные позиции на левом берегу Днепра в строгом соответствии с планом.

Позднее в ведомстве отчитались о выводе более 30 тыс. российских военных на левый берег Днепра.

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