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Украинский военнопленный рассказал о планах наступления ВСУ на российские регионы зимой

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Украинская армия планирует зимой наступление на Белгородскую и Курскую области, заявил попавший в плен военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ, старший лейтенант, командир взвода Владимир Лепихин.
Украинский военнопленный рассказал о планах наступления ВСУ на российские регионы зимой
  • AP
  • © Andrii Marienko

По его словам, на территории России уже работают диверсионные группы, оставляя вооружение и взрывчатку для того, чтобы обеспечить полномасштабное наступление.

«Ориентировочно это (наступление. — RT) планируют зимой, когда грунт будет твёрдый и техника сможет пройти... Слышал от инструкторов, что это Курское направление и Белгородское», — рассказал Лепихин РИА Новости.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу согласился с предложением организовать оборону на Херсонском направлении по рубежу реки Днепр и приказал приступить к отводу войск.

10 ноября в Минобороны сообщили, что ВС России выполняют манёвр на подготовленные позиции на левом берегу Днепра в строгом соответствии с планом.

Позднее в ведомстве отчитались о выводе более 30 тыс. российских военных на левый берег Днепра.

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