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Захарова назвала терроризмом обстрелы ВСУ территории России из РСЗО

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Обстрелы территории России из РСЗО со стороны ВСУ являются, по сути, терроризмом, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Грубейшим нарушением международного гуманитарного права, а по сути терроризмом, являются продолжающиеся обстрелы Вооружёнными силами Украины территории России из реактивной системы залпового огня», — приводит ТАСС слова Захаровой на брифинге.

Она также назвала терроризмом использование против мирного населения противопехотных мин «Лепесток».

По её словам, в ДНР от данных мин пострадали более 80 мирных жителей.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстреле города Грайворон.

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