Захарова назвала терроризмом обстрелы ВСУ территории России из РСЗО
«Грубейшим нарушением международного гуманитарного права, а по сути терроризмом, являются продолжающиеся обстрелы Вооружёнными силами Украины территории России из реактивной системы залпового огня», — приводит ТАСС слова Захаровой на брифинге.
Она также назвала терроризмом использование против мирного населения противопехотных мин «Лепесток».
По её словам, в ДНР от данных мин пострадали более 80 мирных жителей.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстреле города Грайворон.