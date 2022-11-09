Захарова назвала терроризмом обстрелы ВСУ территории России из РСЗО

Обстрелы территории России из РСЗО со стороны ВСУ являются, по сути, терроризмом, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Грубейшим нарушением международного гуманитарного права, а по сути терроризмом, являются продолжающиеся обстрелы Вооружёнными силами Украины территории России из реактивной системы залпового огня», — приводит ТАСС слова Захаровой на брифинге.

Она также назвала терроризмом использование против мирного населения противопехотных мин «Лепесток».

По её словам, в ДНР от данных мин пострадали более 80 мирных жителей.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстреле города Грайворон.