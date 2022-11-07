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Губернатор Белгородской области Гладков заявил об обстреле Грайворона

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстреле города Грайворон. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Губернатор Белгородской области Гладков заявил об обстреле Грайворона
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Сегодня под обстрел попал город Грайворон», — заявил Гладков.

Он рассказал, что, согласно предварительной информации, никто не пострадал.

Губернатор добавил, что частично отключилась подача электроэнергии в Грайвороне и соседнем селе из-за повреждения трансформаторного блока осколками снаряда.

На место выехали аварийные службы. 

В конце октября Гладков рассказал, что в результате прилёта снарядов в селе Никольском Белгородского района была повреждена линия электропередачи.

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