Губернатор Белгородской области Гладков заявил об обстреле Грайворона
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«Сегодня под обстрел попал город Грайворон», — заявил Гладков.
Он рассказал, что, согласно предварительной информации, никто не пострадал.
Губернатор добавил, что частично отключилась подача электроэнергии в Грайвороне и соседнем селе из-за повреждения трансформаторного блока осколками снаряда.
На место выехали аварийные службы.
В конце октября Гладков рассказал, что в результате прилёта снарядов в селе Никольском Белгородского района была повреждена линия электропередачи.