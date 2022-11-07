Губернатор Белгородской области Гладков заявил об обстреле Грайворона

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстреле города Грайворон. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Сегодня под обстрел попал город Грайворон», — заявил Гладков.

Он рассказал, что, согласно предварительной информации, никто не пострадал.

Губернатор добавил, что частично отключилась подача электроэнергии в Грайвороне и соседнем селе из-за повреждения трансформаторного блока осколками снаряда.

На место выехали аварийные службы.

В конце октября Гладков рассказал, что в результате прилёта снарядов в селе Никольском Белгородского района была повреждена линия электропередачи.