Губернатор Гладков сообщил о перебоях с электроэнергией после обстрела ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о проблемах с электроснабжением из-за обстрела со стороны ВСУ.

«В результате прилёта снарядов в селе Никольском Белгородского района повреждена линия электропередачи. В связи с этим свет отсутствует по ул. Советской и ул. Восточной», — сообщил он в Telegram.

По словам Гладкова, на место инцидента уже выехали оперативные службы и аварийные бригады, электричество восстановят в течение двух часов.

Ранее муниципальная комиссия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций приняла решение расширить территорию режима ЧС.

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