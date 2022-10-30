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Губернатор Гладков сообщил о перебоях с электроэнергией после обстрела ВСУ

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о проблемах с электроснабжением из-за обстрела со стороны ВСУ.
Губернатор Гладков сообщил о перебоях с электроэнергией после обстрела ВСУ
  • РИА Новости

«В результате прилёта снарядов в селе Никольском Белгородского района повреждена линия электропередачи. В связи с этим свет отсутствует по ул. Советской и ул. Восточной», — сообщил он в Telegram.

По словам Гладкова, на место инцидента уже выехали оперативные службы и аварийные бригады, электричество восстановят в течение двух часов.

Ранее муниципальная комиссия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций приняла решение расширить территорию режима ЧС.

22 октября один человек получил ранения в результате наезда комбайна на мину в регионе.

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