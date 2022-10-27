В Белгородской области расширили территорию режима ЧС

Муниципальная комиссия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций приняла решение ввести режим ЧС в селе Староселье Краснояружского района Белгородской области.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы администрации района Андрея Миськова в его Telegram.

«На заседании муниципальной комиссии по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций было принято решение о введении режима ЧС в селе Староселье Краснояружского района», — написал Миськов.

Ранее сообщалось, что Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Белгородского района Белгородской области приняла решение о введении режима ЧС в четырёх сёлах района.