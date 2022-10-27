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В Белгородской области расширили территорию режима ЧС

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Муниципальная комиссия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций приняла решение ввести режим ЧС в селе Староселье Краснояружского района Белгородской области.
В Белгородской области расширили территорию режима ЧС
  • globallookpress.com
  • © Nikolay Gyngazov

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы администрации района Андрея Миськова в его Telegram.

«На заседании муниципальной комиссии по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций было принято решение о введении режима ЧС в селе Староселье Краснояружского района», — написал Миськов.

Ранее сообщалось, что Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Белгородского района Белгородской области приняла решение о введении режима ЧС в четырёх сёлах района.

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