В Белгородской области расширили территорию режима ЧС
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы администрации района Андрея Миськова в его Telegram.
«На заседании муниципальной комиссии по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций было принято решение о введении режима ЧС в селе Староселье Краснояружского района», — написал Миськов.
Ранее сообщалось, что Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Белгородского района Белгородской области приняла решение о введении режима ЧС в четырёх сёлах района.