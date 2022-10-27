Узнать больше

Режим ЧС ввели в четырёх селах Белгородской области

Короткая ссылка
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Белгородского района Белгородской области приняла решение о введении режима ЧС в четырёх сёлах района.
Режим ЧС ввели в четырёх селах Белгородской области
  • globallookpress.com
  • © Nikolay Gyngazov

Как сообщает ТАСС, об этом глава районной администрации Владимир Перцев написал в своём Telegram.

«Было принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории сёл Красный Хутор, Наумовка, Новая Наумовка и Вторая Наумовка Краснооктябрьского сельского поселения Белгородского района. Жители этих сёл будут переселены в безопасное место», — указал он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания координационного совета по поддержке ВС России заявил, что в ряде приграничных территорий, в частности в Белгородской области, требуются меры дополнительного реагирования.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить