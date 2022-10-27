Режим ЧС ввели в четырёх селах Белгородской области
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Как сообщает ТАСС, об этом глава районной администрации Владимир Перцев написал в своём Telegram.
«Было принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории сёл Красный Хутор, Наумовка, Новая Наумовка и Вторая Наумовка Краснооктябрьского сельского поселения Белгородского района. Жители этих сёл будут переселены в безопасное место», — указал он.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания координационного совета по поддержке ВС России заявил, что в ряде приграничных территорий, в частности в Белгородской области, требуются меры дополнительного реагирования.