Режим ЧС ввели в четырёх селах Белгородской области

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Белгородского района Белгородской области приняла решение о введении режима ЧС в четырёх сёлах района.

Как сообщает ТАСС, об этом глава районной администрации Владимир Перцев написал в своём Telegram.

«Было принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории сёл Красный Хутор, Наумовка, Новая Наумовка и Вторая Наумовка Краснооктябрьского сельского поселения Белгородского района. Жители этих сёл будут переселены в безопасное место», — указал он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания координационного совета по поддержке ВС России заявил, что в ряде приграничных территорий, в частности в Белгородской области, требуются меры дополнительного реагирования.