Узнать больше

Собянин: работа по обеспечению безопасности в большинстве регионов идёт планово

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания координационного совета по поддержке ВС России сообщил, что работа, направленная на реагирование на угрозы безопасности, в большинстве регионов идёт планово.
Собянин: работа по обеспечению безопасности в большинстве регионов идёт планово
  • © Kremlin Pool

Тем не менее, отметил Собянин, в ряде приграничных территорий, в частности в Белгородской области, требуются меры дополнительного реагирования.

По его словам, такие меры в данный момент отрабатываются.

19 октября президент России Владимир Путин поручил ввести «средний уровень реагирования» в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае и Белгородской, Воронежской, Курской, Ростовской областях.

С 20 октября на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей вводится военное положение. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить