Собянин: работа по обеспечению безопасности в большинстве регионов идёт планово
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Тем не менее, отметил Собянин, в ряде приграничных территорий, в частности в Белгородской области, требуются меры дополнительного реагирования.
По его словам, такие меры в данный момент отрабатываются.
19 октября президент России Владимир Путин поручил ввести «средний уровень реагирования» в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае и Белгородской, Воронежской, Курской, Ростовской областях.
С 20 октября на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей вводится военное положение. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.