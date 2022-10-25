Собянин: работа по обеспечению безопасности в большинстве регионов идёт планово

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания координационного совета по поддержке ВС России сообщил, что работа, направленная на реагирование на угрозы безопасности, в большинстве регионов идёт планово.

Тем не менее, отметил Собянин, в ряде приграничных территорий, в частности в Белгородской области, требуются меры дополнительного реагирования.

По его словам, такие меры в данный момент отрабатываются.

19 октября президент России Владимир Путин поручил ввести «средний уровень реагирования» в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае и Белгородской, Воронежской, Курской, Ростовской областях.

С 20 октября на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей вводится военное положение. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.