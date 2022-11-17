Инфекционист Эсауленко допустила, что COVID-19 может стать сезонным заболеванием
- РИА Новости
«С учётом высокой способности коронавируса изменяться, понятно, что появляются новые разновидности, обладающие более высокой скоростью распространения у населения и приводящие к тяжёлому течению заболевания с осложнениями и неблагоприятными исходами. Возможно, что с приходом новых подтипов вируса будут появляться и новые симптомы», — отметила Эсауленко в беседе с kp.ru.
По её словам, очевиден постепенный переход SARS-СoV-2 из разряда пандемических респираторных вирусов в сезонный. То есть, вероятно, стоит ожидать ежегодные эпидемические подъёмы заболеваемости.
Ранее психиатр, главный врач психиатрической клиники «Госпитальная» Марчел Додица в беседе с ФАН перечислил психологические расстройства, которые может вызывать COVID-19. В их числе панические атаки, бессонница, агрессия, беспричинная усталость, проблемы с памятью и другие.