Инфекционист Эсауленко допустила, что COVID-19 может стать сезонным заболеванием

Заведующая кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» МЗ России Елена Эсауленко выразила мнение, что коронавирус может стать сезонным заболеванием.

«С учётом высокой способности коронавируса изменяться, понятно, что появляются новые разновидности, обладающие более высокой скоростью распространения у населения и приводящие к тяжёлому течению заболевания с осложнениями и неблагоприятными исходами. Возможно, что с приходом новых подтипов вируса будут появляться и новые симптомы», — отметила Эсауленко в беседе с kp.ru.

По её словам, очевиден постепенный переход SARS-СoV-2 из разряда пандемических респираторных вирусов в сезонный. То есть, вероятно, стоит ожидать ежегодные эпидемические подъёмы заболеваемости.

Ранее психиатр, главный врач психиатрической клиники «Госпитальная» Марчел Додица в беседе с ФАН перечислил психологические расстройства, которые может вызывать COVID-19. В их числе панические атаки, бессонница, агрессия, беспричинная усталость, проблемы с памятью и другие.