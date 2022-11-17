Депутат Госдумы Шеремет заявил, что это Киев обязан выплатить России репарации

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что это Киев обязан выплатить России репарации.

«Если нынешний киевский режим думает, что они могут безнаказанно обстреливать Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области, то глубоко ошибаются. Им это так просто не сойдёт с рук. Настанет время, когда им придется заплатить репарации за разрушение наших регионов и сполна ответить перед законом», — сказал Шеремет РИА Новости.

14 ноября участники спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН большинством голосов приняли резолюцию, признающую необходимость создания механизма для возмещения якобы убытков Украине.

Резолюцию о выплате «репараций» Украине поддержали 94 страны, 14 высказались против, ещё 73 государства воздержались.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала принятие Генассамблеей ООН проекта резолюции о возмещении ущерба Киеву со стороны Москвы.