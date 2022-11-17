Узнать больше

Депутат Госдумы Шеремет заявил, что это Киев обязан выплатить России репарации

Короткая ссылка
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что это Киев обязан выплатить России репарации.
Депутат Госдумы Шеремет заявил, что это Киев обязан выплатить России репарации
  • РИА Новости

«Если нынешний киевский режим думает, что они могут безнаказанно обстреливать Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области, то глубоко ошибаются. Им это так просто не сойдёт с рук. Настанет время, когда им придется заплатить репарации за разрушение наших регионов и сполна ответить перед законом», — сказал Шеремет РИА Новости.

14 ноября участники спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН большинством голосов приняли резолюцию, признающую необходимость создания механизма для возмещения якобы убытков Украине

Резолюцию о выплате «репараций» Украине поддержали 94 страны, 14 высказались против, ещё 73 государства воздержались.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала принятие Генассамблеей ООН проекта резолюции о возмещении ущерба Киеву со стороны Москвы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить