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В Госдуме поддержали запрет на продажу долей в многокомнатных квартирах под видом студий

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Полина Полетаева
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в беседе с RT идею запрета продажи долей в многокомнатных квартирах под видом квартир-студий.
В Госдуме поддержали запрет на продажу долей в многокомнатных квартирах под видом студий
  • РИА Новости

«Я бы поддержала такую инициативу… Порой в результате продажи долей, граждане — добросовестные приобретатели сталкиваются со множеством проблем, которые возникают впоследствии», — рассказала Бессараб.

Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил запретить продажу долей в многокомнатных квартирах под видом отдельных помещений, а также ужесточить ответственность за самовольное переустройство и (или) перепланировку помещения в многоквартирном доме.

Как пояснил Крупник, на вторичном рынке жилья Москвы и Санкт-Петербурга набирают популярность объявления о продаже отдельных комнат в многокомнатных квартирах под видом квартир-студий.

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