Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам «Новой газеты» и «Свободного пространства»
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Как сообщается в материале, ранее в Telegram-канале «Новой газеты» появилось сообщение о том, что сайты издания и «Свободного пространства» частично перестали открываться у пользователей на территории России.
28 марта пресс-секретарь «Новой газеты» Надежда Прусенкова сообщила, что после получения второго предупреждения от Роскомнадзора СМИ приостанавливает выход издания.
28 июля Роскомнадзор направил иск в Басманный суд с просьбой признать недействительным свидетельство о регистрации «Новой газеты».
15 сентября Верховный суд России отозвал у издания лицензию.