Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам «Новой газеты» и «Свободного пространства»

К сайтам «Новой газеты» и проекта редакции «Свободное пространство» ограничен доступ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные сервиса Роскомнадзора.

Как сообщается в материале, ранее в Telegram-канале «Новой газеты» появилось сообщение о том, что сайты издания и «Свободного пространства» частично перестали открываться у пользователей на территории России.

28 марта пресс-секретарь «Новой газеты» Надежда Прусенкова сообщила, что после получения второго предупреждения от Роскомнадзора СМИ приостанавливает выход издания.

28 июля Роскомнадзор направил иск в Басманный суд с просьбой признать недействительным свидетельство о регистрации «Новой газеты».

15 сентября Верховный суд России отозвал у издания лицензию.