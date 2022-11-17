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Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам «Новой газеты» и «Свободного пространства»

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К сайтам «Новой газеты» и проекта редакции «Свободное пространство» ограничен доступ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные сервиса Роскомнадзора.
Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам «Новой газеты» и «Свободного пространства»
  • Gettyimages.ru

Как сообщается в материале, ранее в Telegram-канале «Новой газеты» появилось сообщение о том, что сайты издания и «Свободного пространства» частично перестали открываться у пользователей на территории России.

28 марта пресс-секретарь «Новой газеты» Надежда Прусенкова сообщила, что после получения второго предупреждения от Роскомнадзора СМИ приостанавливает выход издания.

28 июля Роскомнадзор направил иск в Басманный суд с просьбой признать недействительным свидетельство о регистрации «Новой газеты».

15 сентября Верховный суд России отозвал у издания лицензию.

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