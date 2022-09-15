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Верховный суд России отозвал лицензию у «Новой газеты»

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Верховный суд России вынес решение о прекращении деятельности сайта «Новой газеты».
Верховный суд России отозвал лицензию у «Новой газеты»
  • РИА Новости

«Суд постановил: иск (от имени Роскомнадзора с требованием закрыть СМИ. — RT) удовлетворить — прекратить деятельность СМИ», — приводит РИА Новости решение судьи.

Отмечается, что поводом для иска стали два упоминания организаций без указания, что они являются иностранными агентами. Роскомнадзор вынес редакции два предупреждения.

По словам представителя СМИ, первое нарушение носило формальный характер, а после предупреждения ошибку исправили. Во втором случае маркировки не было, так как суд исключил организацию из перечня иноагентов, однако впоследствии статус вновь вернули.

Ранее Мосгорсуд в соответствии с иском столичной прокуратуры ликвидировал межрегиональную общественную организацию «Профсоюз журналистов и работников средств массовой информации».

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