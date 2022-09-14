Мосгорсуд ликвидировал «Профсоюз журналистов и работников СМИ»

Мосгорсуд в соответствии с иском столичной прокуратуры ликвидировал межрегиональную общественную организацию «Профсоюз журналистов и работников средств массовой информации».

«Исковые требования удовлетворены», — заявили РИА Новости в суде.

Отмечается, что ранее организация была оштрафована на 500 тыс. рублей за дискредитацию ВС России.

Согласно информации на официальном сайте профсоюза, организация была создана в марте 2016 года как реакция на нападение на автобус с журналистами и правозащитниками на границе Чечни и Ингушетии.

Журналистка Ксения Собчак ранее сообщила, что полиция проводит проверку одного из её каналов из-за жалоб на пропаганду нетрадиционных отношений среди подростков.

В августе Лефортовский суд Москвы признал законность административного штрафа российскому журналисту и блогеру Юрию Дудю* за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

* Внесён в реестр СМИ-иноагентов по решению Минюста от 15 апреля 2022 года.