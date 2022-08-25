Суд признал законным штраф блогеру Юрию Дудю за пропаганду нетрадиционных отношений
- РИА Новости
«Постановление мирового судьи судебного участка №271 в отношении Дудя оставлено без изменений», — заявили РИА Новости в суде.
Согласно судебному решению, журналист обязан заплатить 120 тыс. рублей.
В октябре 2021 года Зюзинский суд Москвы назначил штраф в размере 100 тыс. рублей журналисту Юрию Дудю по делу о пропаганде наркотиков в его интервью.
В июне сообщалось, что Дудь подал в суд иск против Минюста России.
* Внесён в реестр СМИ-иноагентов по решению Минюста от 15 апреля 2022 года.