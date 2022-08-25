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Суд признал законным штраф блогеру Юрию Дудю за пропаганду нетрадиционных отношений

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Лефортовский суд Москвы признал законность административного штрафа российскому журналисту и блогеру Юрию Дудю* за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.
Суд признал законным штраф блогеру Юрию Дудю за пропаганду нетрадиционных отношений
  • РИА Новости

«Постановление мирового судьи судебного участка №271 в отношении Дудя оставлено без изменений», — заявили РИА Новости в суде.

Согласно судебному решению, журналист обязан заплатить 120 тыс. рублей.

В октябре 2021 года Зюзинский суд Москвы назначил штраф в размере 100 тыс. рублей журналисту Юрию Дудю по делу о пропаганде наркотиков в его интервью.

В июне сообщалось, что Дудь подал в суд иск против Минюста России.

* Внесён в реестр СМИ-иноагентов по решению Минюста от 15 апреля 2022 года.

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