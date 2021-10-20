Юрий Дудь оштрафован на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков
Зюзинский суд Москвы назначил штраф в размере 100 тыс. рублей журналисту Юрию Дудю по делу о пропаганде наркотиков в его интервью.
- © Александр Вильф
- РИА Новости
«Постановлением суда Дудь признан виновным, ему назначено наказание в виде штрафа размером 100 тыс. рублей», — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
Журналист Юрий Дудь признан виновным по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП.
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