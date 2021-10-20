Юрий Дудь оштрафован на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков

Зюзинский суд Москвы назначил штраф в размере 100 тыс. рублей журналисту Юрию Дудю по делу о пропаганде наркотиков в его интервью.

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РИА Новости