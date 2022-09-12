Собчак рассказала о проверке полицией одного из её каналов

Журналистка Ксения Собчак сообщила, что полиция проводит проверку одного из её каналов из-за жалоб на пропаганду нетрадиционных отношений среди подростков.

«Полиция проверяет один из моих каналов (скорее всего, речь про YouTube. — RT) на предмет пропаганды нетрадиционных отношений среди подростков», — написала она в одной из соцсетей.

Собчак предположила, что предметом проверки могло стать интервью с теннисисткой Дарьей Касаткиной.

В августе Лефортовский суд Москвы признал законность административного штрафа российскому журналисту и блогеру Юрию Дудю* за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

* Внесён в реестр СМИ-иноагентов по решению Минюста от 15 апреля 2022 года.