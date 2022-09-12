Собчак рассказала о проверке полицией одного из её каналов
- РИА Новости
«Полиция проверяет один из моих каналов (скорее всего, речь про YouTube. — RT) на предмет пропаганды нетрадиционных отношений среди подростков», — написала она в одной из соцсетей.
Собчак предположила, что предметом проверки могло стать интервью с теннисисткой Дарьей Касаткиной.
В августе Лефортовский суд Москвы признал законность административного штрафа российскому журналисту и блогеру Юрию Дудю* за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.
* Внесён в реестр СМИ-иноагентов по решению Минюста от 15 апреля 2022 года.