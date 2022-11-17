В Госдуме предложили внести поправку в законопроект о реабилитации наркозависимых
- РИА Новости
Об этом пишет «Парламентская газета».
«Сегодня многие наркозависимые нуждаются в единоразовой консультации медицинского специалиста без прохождения длительного курса лечения и медицинской реабилитации и в последующем направлении на курс социальной реабилитации», — отметил Хамзаев.
Он предложил внести в законопроект поправку, которая делает возможной социальную реабилитацию сразу после получения наркологической помощи, а не длительной медицинской реабилитации.
Ранее НСН сообщала, что в Москве около 3 тыс. человек с инвалидностью нашли с 2021 года работу с помощью сервисов, направленных на таргетированное трудоустройство, и при поддержке специалистов службы занятости населения.