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В Госдуме предложили внести поправку в законопроект о реабилитации наркозависимых

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Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев выступил с предложением внести поправку в законопроект о реабилитации наркозависимых, которая позволила бы таким пациентам получать социальную реабилитацию, не проходя длительное медицинское лечение.
В Госдуме предложили внести поправку в законопроект о реабилитации наркозависимых
  • РИА Новости

Об этом пишет «Парламентская газета».

«Сегодня многие наркозависимые нуждаются в единоразовой консультации медицинского специалиста без прохождения длительного курса лечения и медицинской реабилитации и в последующем направлении на курс социальной реабилитации», — отметил Хамзаев.

Он предложил внести в законопроект поправку, которая делает возможной социальную реабилитацию сразу после получения наркологической помощи, а не длительной медицинской реабилитации.

Ранее НСН сообщала, что в Москве около 3 тыс. человек с инвалидностью нашли с 2021 года работу с помощью сервисов, направленных на таргетированное трудоустройство, и при поддержке специалистов службы занятости населения.

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