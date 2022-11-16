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В Удмуртии отремонтировали 29 больниц с начала года

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В Удмуртии в 2022 году отремонтировали 29 больниц, заявила и. о. министра здравоохранения республики Наталья Якимова в прямом эфире Центра управления регионом.
В Удмуртии отремонтировали 29 больниц с начала года
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает izh.kp.ru.

В больницы закупили более 200 единиц техники, в том числе маммографы, рентгеновские аппараты.

Тем временем в больницы Московской области с начала года поставили 108 аппаратов УЗИ, передаёт телеканал «360». Работа проводилась в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«Качественная и доступная диагностика влияет на то, как быстро будет поставлен диагноз и начато лечение. Поэтому мы оснащаем наши поликлиники и стационары современной медицинской техникой», — рассказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье направят более 137 млрд рублей на развитие медицины в 2023 году.

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