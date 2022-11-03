В Подмосковье направят более 137 млрд рублей на развитие медицины в 2023 году

Проект бюджета Московской области на следующий год предусматривает расходы на здравоохранение в размере более 137 млрд рублей.

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Об этом сообщает телеканал «360». Средства направят на льготные лекарства, выплаты медикам, ремонт больниц и поликлиник, оборудование и программы поддержки врачей. Как отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, для льготного лекарственного обеспечения граждан предусмотрено 13,4 млрд рублей. Ещё 14 млрд заложено на программу высокотехнологичной медпомощи. Ранее НСН сообщала, что в Москве расширили функционал электронных медкарт. Теперь там доступны результаты исследований КТ и МРТ из городских медучреждений, частных и федеральных клиник.