Собянин: Москва направит доходы от проведения новогодних мероприятий на поддержку СВО
- РИА Новости
«Доходы, которые получит Москва от проведения тех же рождественских праздников, вот их надо направить на помощь», — сказал он в интервью РИА Новости.
Мэр столицы отметил необходимость помочь также семьям мобилизованных и работникам оборонно-промышленного комплекса.
Тем не менее, подчеркнул Собянин, окончательный выбор касательно проведения мероприятий, приуроченных к празднованию Нового года и Рождества, остаётся за жителями города.
Ранее Собянин сообщил, что формат празднования Нового года в столице определят москвичи с помощью голосования на портале «Активный гражданин».