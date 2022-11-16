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Собянин: Москва направит доходы от проведения новогодних мероприятий на поддержку СВО

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Мэр Москвы Сергей Собянин выразил уверенность, что полученные от проведения новогодних мероприятий в столице доходы будут намного больше, чем экономия при отказе от их проведения, а вырученные средства направят в поддержку специальной военной операции.
Собянин: Москва направит доходы от проведения новогодних мероприятий на поддержку СВО
  • РИА Новости

«Доходы, которые получит Москва от проведения тех же рождественских праздников, вот их надо направить на помощь», — сказал он в интервью РИА Новости.

Мэр столицы отметил необходимость помочь также семьям мобилизованных и работникам оборонно-промышленного комплекса.

Тем не менее, подчеркнул Собянин, окончательный выбор касательно проведения мероприятий, приуроченных к празднованию Нового года и Рождества, остаётся за жителями города.

Ранее Собянин сообщил, что формат празднования Нового года в столице определят москвичи с помощью голосования на портале «Активный гражданин».

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